L'Horta de Lleida recollirà firmes per exigir penes més dures per als lladres

Els veïns de l’Horta de Lleida tenen previst recollir firmes per exigir condemnes més dures per als lladres en habitatges. Així ho va assegurar ahir a aquest diari el president de la comissió de l’Horta de la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida (FAVLL), Francesc Montardit, que va explicar que “ho va plantejar l’associació de veïns de Montserrat i ja ho hem parlat en la comissió. Ara estudiem com ho farem perquè tingui més envergadura. L’objectiu serà entregar-les a les administracions perquè hi treballin”. Així ho va anunciar Montardit al conèixer-se que els tres suposats lladres detinguts dimecres a Marimunt per la Guàrdia Urbana amb la col·laboració dels Mossos, com va avançar SEGRE, van quedar ahir en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial. De moment només se’ls imputa un robatori amb força en grau de temptativa a casa habitada –van fugir d’un domicili al ser descoberts pel propietari–.

Seran jutjats en un judici el proper 27 de maig i la Fiscalia sol·licitarà que se’ls imposi una condemna d’un any i 11 mesos de presó. El president de la FAVLL, Francesc Montardit, va afirmar que “agraïm l’augment de vigilància i el treball d’investigació. A més, aquestes detencions ens havien donat certa tranquil·litat però intuíem que podien deixar-los en llibertat”.

D’altra banda, s’investiga un altre robatori a la partida Marimunt. Va tenir lloc dimarts a la matinada quan els lladres van destrossar l’alarma i els detectors i van forçar la porta d’un habitatge, en el qual no hi havia els residents. S’haurien emportat joies i altres objectes.

Arrestats per assaltar i pegar a dos joves al Barri Antic

Els ARRO dels Mossos d’Esquadra van detenir dimecres a la plaça dels Gramàtics, al Barri Antic, tres homes de 21, 23 i 27 anys que van ser sorpresos quan agredien dos joves per robar-los. Va ocórrer al voltant de les 19.00 hores. Els tres individus van amenaçar les víctimes i els van demanar diners i, davant de la seua negativa, els van agredir. A un d’ells li van sostreure un rellotge. Tanmateix, una unitat de l’ARRO, que es trobava a prop, va acudir al lloc i va detenir els tres individus.