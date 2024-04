Lleida tindrà dos Avlo per sentit a Barcelona i Madrid

Lleida disposarà a partir del pròxim 21 de maig de dos freqüències per sentit de trens Avlo, el servei low-cost de Renfe, al corredor Barcelona-Madrid. Actualment només n’hi ha una en cada direcció. En concret, la capital del Segrià guanya una freqüència que partirà de l’estació Lleida-Pirineus a les 17.35 en direcció a la capital catalana (ja n’hi ha una a les 21.35) i una altra a les 20.59 en sentit contrari (l’actual és a les 10.59).

Això serà possible gràcies que la companyia ferroviària posarà en circulació les deu primeres unitats del model de trens S106, facilitades per Talgo, al corredor d’alta velocitat Figueres-Barcelona-Lleida-Madrid, que en substituirà alguns del model actual S112. Aquests combois tenen una capacitat de 581 places, fet que comportarà un augment del 17% per cent del global de les places, al passar d’unes 24.000 de setmanals a 28.450 en total.

La companyia ha llançat una campanya de bitllets a 7 euros per viatjar del 21 de maig al 21 de juliol

Renfe va estrenar els Avlo al corredor Barcelona-Madrid el juny del 2021 i des d’aleshores només un tren per sentit té parada a Lleida. Un mes després va iniciar la seua etapa la companyia francesa Ouigo i el novembre del 2022 va començar a operar la italiana Iryo. De moment, a Lleida no para cap d’aquestes dos últimes companyies. Per celebrar amb els clients la posada en servei dels S106, Renfe va iniciar ahir mateix una campanya de “superpreus”, amb bitllets a 7 euros als trens Avlo del corredor Barcelona-Lleida-Madrid. La promoció és vàlida per viatjar del 21 de maig al 21 de juliol i ofereix 24.500 places.L’estrena dels nous trens facilitarà també la posada en marxa d’una nova freqüència per sentit d’Avlo a Tarragona, així com la circulació d’aquest model en les connexions entre Madrid, el País Valencià i Múrcia. L’Avlo Madrid-Valencia i Madrid-Alacant incrementarà en un 41% l’oferta setmanal, al passar de les 25.130 places actuals a 35.490 Quant a l’oferta per a Múrcia, passarà de 5.026 a 7.098 places setmanals, també un 41% més que l’oferta actual.