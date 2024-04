L'Agenda 2030, eix educatiu

Alumnes treballant continguts a classe. - COL·LEGI EPISCOPAL Alumnes treballant continguts a classe. - COL·LEGI EPISCOPAL Alumnes treballant continguts a classe. - COL·LEGI EPISCOPAL Alumnes treballant continguts a classe. - COL·LEGI EPISCOPAL Alumnes treballant continguts a classe. - COL·LEGI EPISCOPAL Alumnes treballant continguts a classe. - COL·LEGI EPISCOPAL Alumnes treballant continguts a classe. - COL·LEGI EPISCOPAL Alumnes treballant continguts a classe. - COL·LEGI EPISCOPAL

En aquest reportatge, alumnes de Batxillerat del col·legi Episcopal exposen com treballen els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS, en una assignatura optativa) a través del periodisme, en equips i parlant amb entitats i professionals de fora del centre.

Al col·legi Episcopal hem volgut donar un toc d’originalitat a l’assignatura dels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible), per això els alumnes els treballem a través del periodisme. Recerquem informació dins i fora de les aules, entrevistem tècnics sobre un tema rellevant de l’Agenda 2030 i, per acabar, exposem el treball a la resta dels nostres companys.

L’actual llei d’educació (LOMLOE) integra com a optativa de segon de Batxillerat de la modalitat social l’assignatura anomenada ODS, que té com a fi treballar els 17 objectius fixats per les Nacions Unides perquè el 2030 totes les persones gaudeixin de pau i prosperitat. L’assignatura pretén conscienciar des d’un bon principi la població més jove. Des del col·legi Episcopal de Lleida, tant alumnes com professors ens hem agafat aquesta matèria amb molt d’entusiasme, ja que la veiem una oportunitat per treballar les nostres inquietuds i denunciar les injustícies que patim o pateixen els ciutadans. Cal destacar com el col·legi ha donat forma a aquesta assignatura, i és que ho hem fet d’una manera atrevida i gens convencional, ja que ho treballem des d’un vessant periodístic i d’avantguarda. Ho fem en equips. Alguns d’aquests s’encarreguen de seguir l’actualitat i fer-nos-en partícips a la resta; d’altres, mitjançant exposicions d’experiències personals relacionades amb els objectius.. Sigui com sigui, tots treballem a fons un objectiu cada dues setmanes. Ens n’hem d’informar mitjançant eines digitals i contactar amb experts del tema, tenint així un impacte en la comunitat. Tot seguit exposem allò que hem après i el viscut als nostres companys. Aquesta manera alternativa d’enfocar el nostre aprenentatge fa que anem més enllà de l’aula i que ens conscienciem sobre temes que fins aquest moment no havíem conegut. Gràcies a aquesta oportunitat que ens han ofert els nostres professors juntament amb l’escola hem pogut participar activament per primera vegada dins d’una societat que creiem fermament que té molts aspectes positius que desconeixíem i d’altres de negatius que cal que reconduïm entre tots. Així, una assignatura optativa, mitjançant una projecció singular, ha estat per a nosaltres la immersió a un món desconegut, on hem pogut observar i treballar els principals problemes socials i econòmics que malauradament ens toquen, i de prop.

Professionals d’entitats com les Llars del Seminari expliquen el seu punt de vista sobre els projectes dels alumnes de l’Episcopal. El treball que hem fet a propòsit dels ODS no hauria estat possible sense la implicació de les associacions amb què hem contactat. Entre tots hem fet comunitat i hem conegut realitats sovint injustament ignorades.

Mossèn Manel ens acompanya a l’Episcopal. Ell és responsable de joventut del bisbat i de l’IREL, un exemple de ciutadà actiu i implicat en diversos projectes socials. Ens ha ajudat a fer reflexions al llarg del curs i poder contactar amb associacions que ens han apropat a realitats complexes i invisibilitzades. Un exemple és la nostra participació en les Llars del Seminari. La Isa Jiménez, una tècnica amb qui vam treballar, explica que “és una idea excel·lent que els joves d’avui en dia estudiïn i entenguin els ODS. Els ajuda a adquirir habilitats i coneixements per contribuir amb solucions innovadores i sostenibles. També els ajuda a preparar-se per a futures feines relacionades amb el desenvolupament sostenible”. La Isa considera que “interactuar amb professionals involucrats pot ajudar els joves a veure les realitats actuals. En definitiva, pot nodrir l’aprenentatge, fomentar el pensament crític i aportar idees innovadores”.En Manel pensa que per aconseguir els ODS cal “una implicació de tothom, no hem d’esperar que ho facin les grans empreses sinó que nosaltres, de manera individual i de manera col·lectiva, hem d’intentar portar-los a la realitat”. És per això que destaca que “el repte dels joves i de tota la societat passa per no caure en el pessimisme, no quedar-se de braços plegats i fer tot allò que estigui al nostre abast per fer un futur millor”. Insisteix que la nostra implicació pot ser vista com una font d’esperança per aquells que ho passen malament, ja que donar visibilitat a les realitats més adverses és feina de tots.

El punt de vista dels estudiants de Secundària

Els i les alumnes de periodisme utilitzem diversos canals per projectar la nostra anàlisi i crítica de temes locals i globals relacionats amb els ODS. Així, per complementar l’assignatura escrivim cartes al director, un espai en el qual els joves mostrem les nostres opinions sobre les problemàtiques de la ciutat d’una manera discreta. Cada carta no està firmada com a alumne del col·legi Episcopal, sinó com a jove crític de la ciutat de Lleida. S’han tractat temes d’actualitat i locals com ara la neteja de la ciutat, la situació dels barris i la convivència entre els veïns, la vulnerabilitat de les persones que pateixen risc d’exclusió social o l’estat dels agricultors.A més, també participem en diverses iniciatives i concursos propers al nostre territori. És el cas del Premi Josep Pernau, un concurs organitzat per l’ajuntament de Lleida, a través de la regidoria de Joventut, Educació i Ocupació, juntament amb la Demarcació de Lleida del Col·legi de Periodistes de Catalunya, en què els alumnes empren les seves capacitats com a periodistes, per mitjà de l’article d’opinió i la fotografia periodística.Els projectes propis que es tracten en l’assignatura de Comunicació i ODS busquen formar una opinió crítica en el rerefons del treball tractat. Es treballen diversos aspectes dels ODS, com és el fi de la pobresa, fam zero, salut i benestar, producció i consum responsable, entre d’altres. S’ha analitzat el porta a porta a la comarca del Segrià, la mobilitat sostenible de Lleida i les seves propostes, el consum km 0 i els productors locals, entitats que s’impliquen en les vulnerabilitats de les persones, etc.A més s’han realitzat entrevistes a presidents d’associacions, alcaldia i a l’oposició municipal. S’ha arribat, fins i tot, a propostes originals, com és una Lleida vertical i connectada, cent per cent sostenible i amb tots els serveis disponibles a menys de cinc minuts.

Cartes al director i participació en premis com el Josep Pernau

Els ODS formen part del nostre dia a dia. En el nostre full de ruta, per exemple, el cicle d’integració social del col·legi està implicat en diversos programes de voluntariat tant local, com nacional i internacional. Els alumnes ja comencen a 4t de l’ESO a implicar-se amb projectes que tenen les APS en les quals col·laborem. El nostre col·legi treballa activament per un futur sostenible, mitjançant l’aplicació continuada de diversos objectius com: aigua neta i sanejament (6), energia assequible i no contaminant (7), ciutats i comunitats sostenibles (11) i acció pel clima (13), mitjançant campanyes per millorar l’estalvi de l’aigua, la instal·lació de plaques solars, plantada d’arbres per fer front a l’escalfament global i cura de l’hort escolar. Un objectiu que ens toca de prop és el 4. Estem convençuts que donem una educació de qualitat i equitativa, i la mostra són els innumerables premis que recull l’alumnat del centre i els bons resultats acadèmics. L’objectiu 3, salut i benestar, el treballem, sobretot, creant xarxa entre escola, família, alumnes i lleure. Per concloure, treballem perquè el nostre col·legi tingui un impacte positiu a la ciutat i al món.

«El nostre ideari d’escola es basa en la creació d’un futur millor»

Amb aquesta assignatura dels ODS he pogut adquirir una altra visió crítica del món. Aspectes com la contaminació o la desigualtat social són temes que no m’havia plantejat d’una manera tan crítica fins avui. Amb els ODS i amb tots els treballs que portem fets fins ara crec que la meva visió del món ha canviat. Ho veig tot des d’una perspectiva més crítica, tinc interès per informar-me bé de tot, i puc veure les diferents desigualtats i com actua la nostra ciutat davant d’aquestes. A la ciutat de Lleida encara li falta molt per fer. Hi ha oportunitat i marge de millora, ja que l’objectiu és l’Agenda 2030. Confio que la ciutat i tots nosaltres sapiguem estar a l’altura.

«Fa 50 anys que treballem els ODS a l’Epis Esplai sense ser-ne conscients»

Aquest any a l’Esplai Epis fem 50 anys, i aquest moment ens ha servit per fer retrospecció i veure que veritablement sempre hem treballat els ODS sense que es diguessin ni existissin, ja que, sense adonar-nos-en, hem contribuït a la creació d’un món més just, més igualitari.. per tant, podem afirmar que estem veritablement conscienciats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.Des del món del lleure i el voluntariat sumem el nostre granet de sorra plantejant dinàmiques, jocs, tallers i activitats que portin a la reflexió i la introspecció dels infants i joves per poder treballar el seu esperit crític i fomentar valors que creiem que han de ser essencials en les persones, com el respecte, la humilitat i l’empatia. Recolzant-nos en el nostre ideari i projecte educatiu treballem per un futur més just i sostenible.

«És important informar-se i esdevenir part activa en la societat»

