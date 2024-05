El Govern aprova 9.033 places d'ocupació pública per a enguany

El Consell Executiu de la Generalitat va aprovar ahir l’oferta d’ocupació pública ordinària per al 2024, amb un total de 9.033 places distribuïdes entre docents (4.425), Institut Català de la Salut (1.645), administració i serveis (1.580), Mossos d’Esquadra (918), administració penitenciària (323), Bombers (120) i Agents Rurals (22). L’oferta deriva de l’aplicació de la taxa de reposició (diferència entre altes i baixes de personal del 2023), que suma 6.476 places, més 1.657 més que corresponen a la denominada taxa específica, que té l’objectiu de reduir la temporalitat docent per assolir la del global de l’administració, per sota del 8 per cent. Es reserva un 7% del total de places per a persones amb discapacitat.

D’altra banda, el Consell Executiu va ratificar l’acord que Educació va tancar amb CCOO i UGT el 25 de gener passat per revertir les retallades que encara continuen vigents. La seua aplicació havia quedat en l’aire al no haver estat aprovats els pressupostos de la Generalitat. Així, es recuperaran els sexennis, és a dir, els docents tornaran a cobrar el primer estadi als sis anys i no als nou, com passa ara. Aquesta mesura té un cost de 55,04 milions i es preveu per a enguany. A més, s’equipararà el salari dels professors tècnics de Formació Professional i els del cos de mestres de tallers d’arts plàstiques i disseny, acció per a la qual es destinaran 23,59 milions l’any 2025. També es reduiran dos hores lectives per als docents majors de 55 anys en els pròxims dos anys, mesura pressupostada en 21,67 milions i que s’aplicarà el 2026.