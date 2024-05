Alumnes de Maristes, en un estudi pilot de les proves PISA 2025

El col·legi Maristes de Lleida ha estat seleccionat per participar en un estudi pilot de cara al pròxim informe PISA 2025, que té com a objectiu testejar la logística, així com avaluar la idoneïtat i eficàcia de les preguntes. Dimarts, una quarantena d’estudiants de quart d’ESO de Maristes, que van ser elegits de forma aleatòria, van haver de respondre qüestions de coneixements, procediments i actituds durant dos hores i un qüestionari durant una altra hora.

El mes passat, l’Institut Nacional d’Avaluació Educativa va anunciar que 7.152 alumnes de 15 anys de 149 centres educatius d’Andalusia, Comunitat de Madrid, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Múrcia, Catalunya, País Basc i Galícia participarien en la mostra de l’estudi pilot, i Maristes ha estat un dels centres catalans escollit. No obstant, els resultats no seran computats, ja que es tracta d’un estudi pilot, no de les veritables proves PISA que estan previstes per al curs que ve. Incorporaran com a novetat l’avaluació de l’anglès, l’aprenentatge en un món digital i els seus coneixements en canvi climàtic i medi ambient dins de la competència científica.Cal destacar que l’informe PISA avalua de forma sistemàtica els coneixements i competències dels estudiants bàsicament en compressió lectora, matemàtiques i ciències al finalitzar l’ESO a més de vuitanta països de tot el món. A l’estat està coordinat pel ministeri d’Educació, a través d’Institut Nacional d’Avaluació Educativa, i a Catalunya se n’encarrega el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. A partir de l’any 2025 es farà cada quatre anys en comptes dels tres actuals per poder donar més temps a organitzar la prova.Per un altre costat, l’últim informe, que es va fer públic al desembre, va reflectir uns resultats desastrosos pel que fa als alumnes catalans, sobretot quant a comprensió lectora i matemàtiques, que els van situar al vagó de cua de l’estat i per sota de la mitjana dels països de l’OCDE. Aquest fet va provocar la convocatòria d’un grup d’experts per analitzar propostes de millora i Educació ja ha anunciat algunes mesures de reforç en aquests dos àmbits concrets.