Les escoles bressol públiques ofereixen 518 places per al curs que ve

Les setze escoles bressol municipals i la de la Generalitat ofereixen 518 vacants per a nens de 0 a 3 anys per al pròxim curs 2024-2025, onze més que les que van oferir per al curs actual. En concret, van ser 507, per a les quals hi va haver 528 peticions. El termini de preinscripció començarà el proper dia 8 i finalitzarà el 22. La Paeria ha programat jornades de portes obertes perquè les famílies coneguin els centres i també ha previst punts de suport digital en tres de les guarderies municipals (Albarés, Balàfia i La Mitjana) per ajudar amb la inscripció telemàtica (vegeu les claus).

Els tres centres amb més places lliures per al curs que ve són els d’Albarés, amb 56, i els de Balàfia i La Mitjana, amb 55 cadascun. En canvi, els que en tenen menys són els de Sucs (11), Llívia (15), Raimat (16), Magraners (16), Centre Històric (18) i la Bordeta (19). La resta de vacants són 42 a l’escola bressol de Ronda, 37 a les de Cappont i Parc de Gardeny, 36 a la Faldeta, 33 a la del Secà, 32 a El Rellotge i vint-i-dos a la Gargot.L’any passat hi va haver overbooking inicial de sol·licituds, però al final del procés de matriculació van acabar quedant vacants en deu dels centres i a finals de juliol la Paeria va obrir un nou termini perquè les famílies interessades poguessin sol·licitar-les de forma telemàtica. El curs anterior es van registrar 543 peticions per a 498 places i va ser el primer any amb excés de preinscripcions després de quatre en què no s’omplien.