Denuncien falta de metges a les ambulàncies del SEM

El sindicat UGT denuncia que el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) té vacants en els seus llocs de treball gairebé diàriament que causen que les unitats assistencials hagin de prestar el servei amb la dotació de professionals incompleta. Detalla que sobretot falten metges, fins al punt que el 87% de dies del primer trimestre del 2024 hi va haver alguna ambulància que va sortir sense metge quan n’hauria de portar. El sindicat valora que el SEM és de les últimes opcions de treball per als facultatius a causa de la menor retribució, en comparació amb els sous en hospitals i CAP públics. Així mateix, explica que el sistema de suplències actual provoca anul·lacions de substitucions a última hora, sobretot en festius, caps de setmana i durant l’estiu.

La falta de metges causa que “el personal sanitari acabi assumint competències que podrien estar limitades pel marc regulador actual, o que directament el pacient es traslladi a l’hospital amb una assistència, sense un tractament adequat per a la seua patologia”, lamenta el sindicat UGT, que en les seues negociacions per actualitzar el conveni proposa que les àrees de Lleida i Girona també disposin de centrals de coordinació.Per la seua part, el SEM afirma que “les dificultats de cobertura, en cas de produir-se, es limiten únicament a les posicions de metges, un problema del sistema sanitari del qual el SEM no és aliè”. Assegura que “diàriament es dota de prou professionals per garantir la cobertura a les necessitats de la ciutadania”, així com que “el SEM porta a terme una gestió dinàmica de recursos que permet garantir en tot moment una assistència mèdica adequada en qualsevol punt del territori” i que “cap professional assumeix competències que no li són pròpies”.

Respecte als salaris, el SEM indica que tots estan actualitzats i només resta pendent l’abonament dels retards per l’increment del 0,5 per cent vinculat a l’índex del PIB del 2023, “que s’està implementant en tot el sistema de salut i que es preveu que es faci efectiu ben aviat”.