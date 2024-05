Els autobusos de Lleida incrementen els viatgers el 2023 fins als 6,3 milions, 1,2 milions més que l'any anterior

detail.info.publicated acn i

Més de 6,3 milions de viatgers van utilitzar alguna de les 12 línies urbanes -més el bus turístic- d'Autobusos de Lleida durant el 2023. Son 1,2 milions més que l'any anterior i una xifra que posa de relleu la recuperació de les xifres prepandèmia del 2019. Respecte el 2022, s'ha incrementat el nombre de viatgers a totes les línies, en especial a l'L7, l'L6 i l'L2, les quals són també les més utilitzades amb 1.775.880, 923.781 i 604.715 de viatgers, respectivament. Amés l'L70 h augmentat en un 56,4% el número de viatgers respecte a l'any anterior. Les dades s'han presentat a la Comissió de Seguiment del transport públic urbà col·lectiu celebrada aquest dimarts i presidida per la regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón.

A banda de l'increment de viatgers a totes les línies d'autobús, la Paeria de Lleida també destaca el rècord de serveis del taxi a demanda a l'Horta de Lleida, que ha assolit la xifra de 10.226 serveis el 2023, mentre que el 2022 en van ser 7.826.

Enquesta de mobilitat

Autobusos de Lleida va realitzar a l'octubre del 2023 una enquesta de mobilitat a una mostra de 1.000 persones de les quals el 67% van dir que eren usuàries del transport públic. D'aquestes, el 34% ho són un cop o més a la setmana, el 10% un cop o més al mes i el 23% ho son de manera esporàdica.

Els desplaçaments en transport públic són majoritàriament per qüestions laborals, gestions de treball o personals, per anar a fer compres i per anar als centres sanitaris.

La satisfacció global del servei és en un 39,2% excel·lent, un 50,7% notable, un 8,5 aprovat i un 1,6 suspès.