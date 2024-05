La Paeria paralitza la retirada del porta a porta a Pardinyes i Balàfia per un recurs del Comú

L’ajuntament ha paralitzat la reversió del sistema de la recollida porta a porta a Pardinyes i Balàfia prevista per al 15 de juny perquè el Comú va presentar el 17 d’abril un recurs de reposició que està sent revisat pel Tribunal de Contractes de Catalunya. Un anunci que ha fet aquest migdia l’alcalde, Fèlix Larrosa, que ha assenyalat que deixa en suspens aquesta decisió "per precaució i prudència" a l’espera que es pronunciï el Tribunal i acusa al Comú d’"entorpir l’acció del govern" i de "voler guanyar en els tribunals el que van perdre a les urnes".

La reversió del porta a porta en aquests dos barris, que es va implementar el març de 2021, va ser aprovat en el ple del passat mes de març amb els vots a favor de PSC, PP, Junts i Vox, l’abstenció d’ERC i el vot en contra del Comú. En aquest sentit, Larrosa ha recordat que la reversió d’aquest model "va ser aprovat amb una àmplia majoria en el ple" i que ja estan preparant la defensa del recurs. L’alcalde també ha dit que el porta a porta a Pardinyes i Balàfia el va aplicar el Comú quan estava en el govern tripartit amb ERC i Junts el passat mandat, que "es va implementar sense consens i sense un acompanyament als veïns de com s’havia de fer". Ha afegit que aquest mètode de recollida "ha estat ineficient, no ha comportat un augment del reciclatge, ha propiciat un increment del desordre, la brutícia i la insalubritat en aquests dos barris".

Larrosa ha conclòs la seua intervenció al·legant que "no tenim un escenari temporal de quan es pronunciarà el Tribunal de Contractes ni de quan es podrà revertir" el porta a porta. Ha afegit que lamenta "profundament" aquest fet i ha assegurat als veïns de Pardinyes i Balàfia que "treballarem per a la reversió d’aquest model" per implementar un sistema d’illes de contenidors.