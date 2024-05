Evacuada a l'Arnau per un atropellament a Cappont

Una persona va resultar ahir ferida al ser atropellada per un vehicle a l’avinguda Alacant, al barri de Cappont. Els serveis d’emergències van rebre l’avís cap a les nou del matí i fins al lloc es van activar diverses patrulles de la Guàrdia Urbana, que van regular el trànsit a la zona per facilitar l’atenció a la persona afectada, així com dos unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Segons van informar fonts sanitàries, la persona ferida va ser evacuada en estat menys greu a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Els serveis d’emergències van estar-se a la zona poc menys d’una hora i la circulació no es va veure afectada.Fa un mes, una nena de 13 anys també va resultar ferida en un atropellament al carrer Corregidor Escofet, a Balàfia. Fins al lloc es van traslladar dotacions dels Bombers de la Generalitat, Urbana i SEM, que van atendre la menor.Uns dies abans, una vianant havia estat atropellada al carrer Sant Ruf per un patinet elèctric, el conductor del qual va ser imputat per la Guàrdia Urbana per un delicte de lesions per imprudència greu.