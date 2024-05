Magraners farà recompte de les cases més antigues arran de l'esfondrament

Tanques a la casa de Magraners on hi va haver un esfondrament. - AMADO FORROLLA

La presidenta de l’associació de veïns de Magraners, Pili Sánchez, va afirmar ahir que faran un recompte de les cases de la part més antiga del barri que puguin estar en condicions similars a la del número 21 del carrer Martos que dimarts va registrar un esfondrament, que es va saldar amb tres persones ferides. L’objectiu és saber si alguna necessita actuacions de millora i evitar nous sinistres. En aquest punt del barri hi ha cases autoconstruïdes pels mateixos veïns quan es van instal·lar a Magraners en ple auge de l’arribada de persones d’altres punts de l’Estat. Aquesta situació es va produir també al Secà de Sant Pere i el seu president veïnal, José Carreiro, va considerar necessari que cases antigues del barris siguin també revisades.

El president del Col·legi d’Arquitectes, Lluís de la Fuente, va explicar que en cases edificades als anys 50 o 60 se solien utilitzar materials de baixa qualitat i que estructuralment podien tenir deficiències. Així mateix, va recordar que per normativa els edificis de més de 45 anys haurien de ser sotmesos a una inspecció tècnica (ITE) i que l’obligació de mantenir-los en bon estat recau en els propietaris. Va plantejar que hauria de ser més senzill accedir a ajuts per rehabilitar-los

La Paeria va declarar ahir en ruïna imminent la casa, com havia apuntat la tècnica municipal que la va revisar. Al seu informe indica que la causa del col·lapse va ser el mal estat del forjat, que va perdre capacitat de resistència, i afegeix que les patologies existents fan inviable rehabilitar l’immoble, per la qual cosa en els propers dies serà enderrocat. L’ajuntament ha ordenat a la constructora contractada executar les obres amb urgència i instal·lar tanques de seguretat als carrers Martos i Sant Roc per evitar el pas de persones. També ha ordenat construir una paret mitgera de reforç una vegada finalitzi la demolició. Mentre durin els treballs, els veïns del número 19, l’edifici contigu al sinistrat, continuaran desallotjats.