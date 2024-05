Llum verda a l'inici de les obres de l'estació de busos de Lleida

La Paeria va donar llum verda ahir a l’inici de les obres de la nova estació de busos amb la modificació del projecte de reparcel·lació dels terrenys on se situarà, entre els Docs –al costat de l’estació de trens– i el pont de Comtes d’Urgell, inclosa l’antiga farinera La Meta. El tràmit, últim pas abans que Paeria i Generalitat adquireixin la titularitat de la parcel·la per poder construir l’estació, va ser aprovat ahir en una sessió extraordinària i urgent de la junta de govern local. Va ser possible gràcies a la venda del magatzem dels Docs per part de la família Figuerola a una firma vinculada al grup Vall Companys, que és propietària de l’antiga farinera La Meta i va cedir els terrenys al Govern a canvi d’un solar edificable a la zona de Copa d’Or.

El departament de Territori preveu iniciar el dilluns de la setmana que ve les obres, que van ser adjudicades a Copisa Constructora el mes de desembre passat amb un pressupost de 36,6 milions (IVA inclòs). Els treballs, que compten amb finançament Next Generation, tindran un termini d’execució de 22 mesos.Els primers treballs que es duran a terme a partir de dilluns consistiran en la implantació de les instal·lacions d’obra, la col·locació de tancaments, la senyalització dels accessos i d’itineraris per als vianants o la reubicació de la parada d’autobús. Així mateix, portaran a terme proteccions de diversos elements dels Docs, treballs topogràfics i geotècnics, així com neteja i estassada de les zones exteriors. Durant les primeres setmanes no es contemplen afectacions en la mobilitat i el trànsit de la ciutat.Les obres comportaran, a partir del 20 de maig, el tancament de l’aparcament de zona blava al carrer Príncep de Viana. Com a alternativa, el pàrquing soterrat de l’estació de trens oferirà un període gratuït de 15 minuts.La nova estació tindrà 28 andanes i ocuparà una superfície d’11.600 metres quadrats. “Ara sí que el projecte podrà ser realitat i suposarà una millora molt important per al transport públic a la ciutat, ja que permetrà oferir un molt millor servei i potenciar la intermodalitat entre el tren i els autobusos”, va destacar la primera tinenta d’alcalde i edil d’Urbanisme, Begoña Iglesias.