Un mercat amb bona salut

El mercat municipal de Cappont pot considerar-se una rara avis, ja que, a diferència dels de Ronda i Balàfia, té totes les parades obertes, gaudeix d’una bona afluència de clients i els paradistes estan satisfets tant amb el seu disseny arquitectònic com pel seu model comercial, basat en el fet que el supermercat d’una gran cadena com Mercadona serveix per atreure nova clientela. Encara que aquesta empresa va anunciar que abandonaria l’espai a finals d’any per instal·lar-se a l’avinguda d’Alacant, a la majoria dels paradistes no els preocupa la marxa ja que, o bé consideren que tenen una clientela prou fidel per tirar endavant o que s’hi instal·larà una altra cadena.

“La majoria de la nostra clientela és de Cappont i aquí hi ha molta cultura de barri, ens són molt fidels”, assegura Luis Martín, que amb la seua dona gestiona la fruiteria La Poma d’Or. Una opinió que comparteix Nati Galdeano, de la peixateria Saladitos, que assenyala que “tenim bona afluència de gent cada dia, especialment els caps de setmana, quan molta gent que va al Mercadona aprofita per comprar alguna cosa en les nostres parades, per la qual cosa ens beneficiem mútuament”. Una de les paradistes de la carnisseria L’Artesà també elogia el sentiment de pertinença que hi ha a Cappont, ja que “molts veïns prioritzen comprar a les nostres parades i altres negocis del barri abans que anar a les grans marques, una mentalitat digna d’elogi”.

Els paradistes elogien la consciència de barri dels clients, que prioritzen el mercat a grans marques

En línies generals no els preocupa la marxa de Mercadona i creuen que una altra empresa el substituirà. “No és res que ens tregui el son perquè el mercat està molt bé, té afluència de gent, les parades estan plenes i és modern, per la qual cosa crec que vindrà una altra cadena perquè el lloc és atractiu”, opina Galdeano. “Ens han dit que s’hi instal·larà una altra gran marca i és lògic, som un equipament que gaudeix de bona salut i només cal veure com estan la resta de mercats municipals de la ciutat, no ens podem queixar”, apunta Martín. Més contundents es mostren des de la carnisseria, que asseguren que “mai ens ha preocupat la marxa de Mercadona, som una carnisseria tradicional que ofereix qualitat i atenció personalitzada i el mercat funciona perquè té innovació i és modern”. No veuen malament que s’hi instal·li un altre supermercat, però veurien encara millor “que l’espai de la planta baixa que utilitza ara serveixi per ampliar la zona de parades i que vinguin comerços locals, però temem que serà difícil”.L’ajuntament no va precisar si s’hi preveu instal·lar una altra cadena de supermercats.

Més de catorze anys esperant el centre de dia

El mercat de Cappont es va renovar l’any 2011 i llavors estava previst que en la seua planta superior s’instal·lés un centre de dia per a persones grans que encara esperen tant paradistes com veïns, que el reclamen des d’aleshores. “Ho portem sentint des que ens vam instal·lar i no tenim ni idea si es farà, de moment el tenim buit”, van lamentar tant Galdeano com Martín. Per la seua part, des de la carnisseria proposen que “si el centre de dia no es fa que ho diguin obertament, llavors es podria aprofitar aquest espai perquè l’ocupin empreses del barri o emprenedors, és una llàstima tenir-lo buit tant temps”. En aquest sentit, el govern municipal va informar que havia sol·licitat fons a la Generalitat per reobrir-lo i en el pacte per al pressupost del 2024 que el govern del PSC va acordar amb el grup de Junts al desembre, que ara està en suspens, es preveia destinar 726.000 euros per posar-lo en marxa. No obstant, també estava pendent poder concertar les seues places amb la Generalitat.