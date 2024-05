Arrestada a Noguerola en un operatiu internacional contra l'explotació sexual

Ampli dispositiu ahir de la Policia Nacional a primera hora del matí al barri Noguerola en un operatiu a nivell internacional contra la immigració irregular a fi d’explotar sexualment dones que tenen l’origen en un país europeu. Agents de la brigada provincial de la Unitat contra Xarxes d’Immigració i Falsedats Documentals (Ucrif) de la Policia Nacional, al costat d’efectius d’Europol i de la Policia Judicial de França, van arrestar una dona en un immoble del passatge Miquel Fargas. Almenys una desena d’agents van participar en l’operatiu que es va saldar amb aquest arrest a la capital del Segrià.

L’any 2021, la Guàrdia Civil va detenir a Lleida el capitost d’una xarxa criminal dedicada a l’explotació sexual de dones que les prostituïa en pisos de Sevilla i Huelva. L’operatiu va permetre alliberar cinc víctimes, entre les quals una menor. Un any abans, la Policia Nacional havia alliberat a Lleida tres dones que eren obligades a prostituir-se en un pis del carrer Cristòfol de Boleda i l’activitat de les quals no va cessar ni durant l’estat d’alarma durant la covid-19. Dos homes van ser arrestats per tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual, contra els drets de ciutadans estrangers i prostitució.