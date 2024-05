El Camí de la Mariola de Lleida, sense telèfon ni internet a l'estar tallat el cable

Veïns del Camí de la Mariola de l’Horta no tenen internet ni línia telefònica des de divendres passat perquè algú va tallar els cables de la xarxa, probablement per robar-ne el material. Segons va informar la presidenta de l’associació de veïns d’aquesta partida, Marina Pifarré, la caiguda de les telecomunicacions “es deu al fet que alguna cosa o algú va enderrocar dos pals situats al camí dels Tres Pontets a Torre Llombart, a pocs metres de la protectora d’animals Lydia Argilés, i des d’aleshores hi ha almenys 80 cases que no tenim telèfon ni connexió a internet”.

L’associació de veïns sospita que aquesta incidència seria una acció intencionada per robar el coure de l’interior del cablatge, ja que “els dos pals han estat enderrocats en els últims dies, quan no hi ha hagut tempestes ni importants ratxes de vent, i a més els cables que encara estan a terra estan oberts en canal, com si volguessin extreure el que hi ha a l’interior. Tot apunta que va ser un robatori que ens ha deixat incomunicats”, va assegurar Pifarré, que ja ha posat en coneixement d’aquesta incidència l’ajuntament, els cossos de seguretat i la companyia Telefónica. La dirigent veïnal va assenyalar que “els afectats superen el centenar i molts són usuaris del servei de teleassistència que ara no funciona, igual com moltes de les alarmes que hi ha a les cases, per la qual cosa és urgent recuperar el servei com més aviat millor per seguretat”.Per la seua part, un portaveu de la companyia Telefónica va confirmar la incidència i que ja tenen un equip treballant per solucionar-la com més aviat millor. Tanmateix, no va poder confirmar que es tractés d’un robatori de cable ni tampoc va estimar quan es podria restablir la connexió a les torres afectades. En aquest sentit, des de l’associació veïnal van afirmar que alguns dels cables que encara estan per terra “tenen talls secs i rectes, com si s’haguessin fet de forma intencionada, tot apunta que va ser un sabotatge”.

D’altra banda, Telefónica va informar dimarts que ja ha reparat els dos pals telefònics que van caure divendres a Sucs i que el succés no va provocar afectacions a clients.