Projecte de la UdL i vuit universitats europees per oferir estudis conjunts

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Universitat de Lleida (UdL) i unes altres vuit universitats dels Països Baixos, Suècia, Noruega, Estònia, França, Alemanya, la República Txeca i Itàlia plantegen un projecte d’estudis conjunts per fomentar la sostenibilitat en els sistemes agroalimentaris. Si reben els 14,5 milions (1,4 per a la UdL) que han sol·licitat a la Convocatòria d’Aliances Europees de la UE, el proper gener obriran una Universitat Europea de Ciències de la Vida per a la Sostenibilitat (Sustain-Life) que, a més de fomentar competències a les mateixes universitats, preveu graus conjunts i facilitar estades d’estudiants i docents a les facultats europees que l’integren. “Són les més importants a Europa i el món en les ciències de la vida, si tira endavant serà una nova etapa per a la UdL”, afirma el rector Jaume Puy.

El consorci comptarà amb una “forta estructura central, governança conjunta i una direcció estratègica comuna”, indica el projecte. El primer pla és de quatre anys prorrogables, amb vista a mantenir el programa durant una dècada. “La institució tindria autoritat d’atorgar títols i seria de propietat col·lectiva entre les universitats membres”, diu el document, que també planteja crear un “centre científic conjunt” per a la col·laboració entre científics, estudiants i docents.“És obvi que una part important estarà relacionada amb la facultat d’Agrònoms, però la sostenibilitat a la producció alimentària també inclou enginyeria, economia, digitalització, legislació, docència o formació en valors,” explica Puy, que assegura que de forma directa o indirecta es podran veure beneficiats tots els estudiants de la UdL.Per la seua part, el representant de la UdL al consorci, Josep Galceran, destaca els beneficis que comportarà “compartir infraestructures i renovar la manera d’oferir els nostres cursos per intentar guiar la docència a la resolució de casos pràctics per poder respondre a necessitats socials”. S’ha de destacar que el projecte pretén “construir activitats conjuntes amb els membres per ser molt més internacionals i relacionar-nos amb les universitats capdavanteres en un dels àmbits més importants de la UdL respecte al territori”, conclou el rector.

“Volem que l’estudiant tingui més oportunitat d’intercanvi”

Jeroen Ouburg i Tjallie Botden-Scheltinga, representants de la Universitat de Wageningen (Països Baixos) i de la xarxa Euroleague for Life Sciences van visitar ahir la UdL per presentar el projecte del consorci que impulsen. “Volem que els estudiants tinguin més oportunitats de fer intercanvis i estimular la investigació conjunta en àmbits que influeixen en el nostre dia a dia, com ara el canvi climàtic o el turisme sostenible”, sosté Ouburg. D’altra banda, Botden-Scheltinga destaca la ubicació de la Universitat de Lleida. “El clima és diferent a cada lloc d’Europa, és bo aprendre de cadascun de nosaltres”, afirma.