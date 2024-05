Estudiants que recolzen Palestina interrompen un acte del rector

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una trentena d’estudiants que porten acampats al Rectorat de la Universitat de Lleida (UdL) des d’aquest dimarts en suport a Palestina van interrompre ahir un acte del rector per exigir la convocatòria d’un claustre extraordinari al qual la UdL talli relacions amb totes les universitats i institucions d’Israel.

Els estudiants es van concentrar al “campament” de la terrassa del Rectorat, on van sumar suports d’una desena de membres de la Marea Pensionista. Poc després de les 11 hores van pujar cap a la sala de reunions per manifestar-se davant del rector, Jaume Puy, que estava firmant la renovació dels convenis amb representants de les aules d’extensió universitària de la província (vegeu la pàgina 37). Els manifestants es van quedar primer al passadís, on van clamar consignes com “Israel assassina, UdL patrocina”.

Un parell de portaveus van explicar als representants que esperaven per firmar el seu conveni que “demanem al rector que es posicioni, som estudiants i aquest és l’únic abast que podem tenir, però tenim el dret que la nostra universitat no formi part d’un genocidi”, i gairebé tots van respondre amb aplaudiments. L’únic moment de tensió es va viure just després, quan els estudiants van avançar fins a la porta de la sala i van conversar amb responsables de les aules, que van defensar que “la universitat no és còmplice” de les morts a Gaza. Els estudiants van abandonar el lloc passats uns minuts.Per la seua part, Puy va afirmar aquest dimecres que “entenem les reivindicacions, que són plenament lícites mentre respectin els drets dels altres”, i va valorar que “si estudiants d’Israel volen vindre a fer una estada, és difícil justificar que els fem pagar una cosa de la qual no són responsables”.

Per una altra banda, l’associació de famílies d’alumnes del col·legi Pràctiques I, la junta de personal docent de Lleida i l’associació Aturem les Guerres van convocar una concentració i també una cercavila en suport a Palestina dilluns vinent dia 20, a les 16.30 hores a la rambla Aragó (a l’altura de la mateixa escola).