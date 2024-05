Homenatge a Roberto Fernández a la UdL amb més de 200 persones

L’exrector de la Universitat de Lleida (UdL) Roberto Fernández va rebre divendres un homenatge a la sala d’actes d’Agrònoms a què van assistir més de 200 persones. Va ser organitzat per la UdL i la seua família per la pròxima jubilació després de 43 anys de trajectòria, que va començar el 1981 quan la facultat de Lletres formava part de la UB a l’Estudi General i tenia seu al Roser. Historiadors i grans amics de Fernández com Carlos Martínez Shaw, Ricardo García Cárcel, Joaquim Prats i Àlex Sánchez, professors de la UdL com Antoni Jové o Carles Enric Florensa, l’exalcalde Àngel Ros i el rector Jaume Puy, entre altres, van destacar la seua aportació a la historiografia, la docència i la gestió universitària, així com la implicació política, i van relatar moltes anècdotes. Fernández, que va dir sentir una “felicitat profunda”, va ser obsequiat amb el llibre Historiar para la ciudadanía, que reflecteix la singladura professional i el costat més humà amb aportacions de mig centenar de persones. Continuarà col·laborant amb la UdL com a catedràtic emèrit.