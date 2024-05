Més de 50 escocells de la ciutat estan enjardinats

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Veïns i alumnes de diverses escoles han enjardinat almenys 55 escocells dels carrers de la ciutat des de fa un any, quan l’associació EscoceLLs Lleida va posar en marxa la iniciativa que va arrancar el passat 25 de maig amb l’enjardinament dels entorns de vuit arbres a l’avinguda Blondel, de la mà d’una vintena d’alumnes de Primària de l’escola Maristes. L’objectiu de l’entitat és educar els nens en sostenibilitat i fomentar l’acció veïnal amb la cura d’aquests espais. A més, plantar flors fa el sòl més permeable i permet un augment de la biodiversitat, explica EscoceLLs.

L’associació compta amb la complicitat de la Paeria des del febrer del 2023, quan el govern de Miquel Pueyo va incorporar el seu treball dins del pla de millora de l’espai públic i va anunciar que elaboraria una guia sobre la plantació en escocells. La Paeria de Fèlix Larrosa va materialitzar el protocol aquest març, establint instruccions i una llista de les millors espècies i les prohibides, de manera que qui vulgui pot sol·licitar una autorització telemàtica i l’ajuntament li proporciona gratis estaques, cordes i identificacions de les plantes. Els participants assumeixen el manteniment dels espais. La Paeria indica que ha rebut quinze sol·licituds per plantar vint escocells, que se sumen als trenta-cinc que ja havia enjardinat EscoceLLs. L’associació manifesta estar contenta amb els primers passos del seu projecte, que preveuen ampliar a altres ciutats com Mollerussa, on ja s’hi ha interessat alguna entitat.Per una altra banda, la Diputació va licitar divendres el servei de jardineria de zones verdes de patis, exteriors i vials de la Caparrella. El contracte, reservat per a centres especials de treball d’iniciativa social per poder impulsar l’ocupació de persones amb discapacitat, és de dos anys (amb un pressupost de 161.113 euros) prorrogables per uns altres dos més (amb un valor estimat de 306.248 euros).