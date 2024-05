Es doblen els joves que sol·liciten una ajuda per pagar el lloguer

Les sol·licituds de joves menors 35 anys de la ciutat de Lleida d’ajuts per pagar el lloguer s’han disparat aquest any. L’Oficina Local d’Habitatge de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) n’ha rebut aquest any pràcticament el doble que el 2023. En concret, han passat de 446 a 853, un 91% més. L’EMAU els tramita, però les línies de subvencions són de la Generalitat. També s’han incrementat, encara que tan sols un 1,7%, les peticions d’ajuts per a majors de 65 anys, amb 252 (241 de nous més 11 renovacions) davant dels 237 de l’any passat (226 més 11). Les sol·licituds de persones de 36 anys a 64 han augmentat un 3,2%, de 1.663 a 1.719. Entre les tres línies d’ajuts, l’EMAU ha rebut 2.813 peticions.

El vicepresident del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, Carlos Cañas, va remarcar que el problema d’accés a l’habitatge és un dels factors més rellevants que dificulten l’emancipació dels joves. Va subratllar la tendència a l’alça del preu del lloguer a nivell general, mentre s’accentua la precarietat laboral del col·lectiu, i va qualificar de “mesures pal·liatives” els ajuts que s’atorguen. Va destacar que en menys de 15 anys ha descendit significativament la propietat d’habitatges entre els joves i va apuntar que creixen alternatives com la masoveria urbana.A tot Lleida, l’Agència Catalana de l’Habitatge té registrades 677 sol·licituds telemàtiques dels tres tipus d’ajuts i va recordar que falta per comptabilitzar les efectuades de manera presencial. Ha rebut 33 peticions online, 238 la borsa de mediació de Lleida, 50 l’ajuntament de Balaguer, 26 el de Cervera, 58 el de la Seu, 30 el de Mollerussa i 64 el de Tàrrega. El consell comarcal del Segrià n’ha registrat 41, 24 el de l’Urgell, 25 el de la Noguera, 5 el de l’Alta Ribagorça, 41 el del Pallars Jussà, 27 el del Sobirà, 8 el del Pla d’Urgell i 7 el Conselh Generau d’Aran.Els ajuts al lloguer per a joves són d’un màxim de 250 euros mensuals i un mínim de 20. Els beneficiaris han de ser els titulars del contracte, acreditar uns ingressos que no depassin els 24.301,50 euros anuals i no pagar de renda més de 600 euros (300 per una habitació). Els de 36 a 64 anys han de complir els mateixos requisits i per als de 65 endavant existeixen uns límits que es ponderen segons els membres de la unitat de convivència i en cap cas poden ser inferiors al cost del lloguer.