Ruta per netejar les 31 Stolpersteine de Lleida ciutat

La Paeria va fer ahir un itinerari per les 31 llambordes Stolpersteine que hi ha instal·lades a Lleida per netejar-les i donar-les a conèixer. La iniciativa, oberta a la ciutadania, va comptar amb la participació d’alumnes que van viatjar a Mauthausen per als actes del 79è aniversari de l’alliberament del camp de concentració nazi. Són peces que recorden persones de la capital del Segrià que van ser deportades a diversos camps nazis i la primera es va instal·lar l’abril del 2019. La iniciativa s’organitza per la regidoria de Participació i Drets Civils amb Amical de Mauthausen i el Grup de Recuperació de Memòria Històrica del Centre Excursionista de Lleida.