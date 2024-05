La comunitat educativa, contra la guerra a Gaza

Les associacions de famílies i alumnes del col·legi Pràctiques I, el sindicat Ustec Lleida, la Junta de Personal Docent i la plataforma Aturem les Guerres es van manifestar ahir per la rambla d’Aragó per exigir “el final del genocidi” a la Franja de Gaza. La concentració va començar poc abans de les cinc de la tarda i també hi van participar els impulsors de l’acampada al Rectorat de la Universitat de Lleida (UdL) en suport a Palestina. La protesta va recórrer part de la rambla d’Aragó i va acabar amb un berenar popular. Respecte als acampats, que són més d’una trentena i avui farà una setmana des que es van instal·lar al Rectorat, dijous el rector de la universitat, Jaume Puy, ha convocat un claustre extraordinari per definir el posicionament de la institució en el conflicte entre Israel i Palestina que va esclatar l’octubre passat.