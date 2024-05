Cotxe amb càmera per controlar que es paga la zona blava

L’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) preveu posar en marxa aquesta setmana el nou sistema de control de la zona blava.

Es tracta d’un dels dos vehicles elèctrics de l’empresa que disposa de càmera de lectura de matrícules i que circularà per les zones d’aparcament regulat amb parquímetres per comprovar si els conductors han pagat el tiquet corresponent. Detectarà els cotxes estacionats en zona blava i introduirà la matrícula de forma automàtica a la base de dades de pagaments per comprovar si han abonat la tarifa corresponent o cometen una infracció. D’aquesta manera, complementarà la tasca dels vigilants. Aquest cotxe amb càmera començarà a emetre denúncies aquesta mateixa setmana.El funcionament d’aquest sistema és similar al del CiviCar de la Guàrdia Urbana, que vigila altres tipus d’infraccions d’aparcament, com els vehicles estacionats en doble fila.La posada en marxa d’aquest nou sistema de control de l’aparcament regulat amb parquímetre és una de les condicions que s’establien en l’encàrrec de gestió que va fer l’ajuntament a l’EMAU en el moment que es va municipalitzar aquest servei, així com de la grua i el dipòsit municipal de vehicles.