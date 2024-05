Renfe afegeix noves freqüències d’Avlo amb parada a Lleida

detail.info.publicated europa press

Renfe ha posat en circulació aquest dimarts els nous Avlo S106 entre les parades de Figueres-Vilafant (Girona), Barcelona i Madrid, la qual cosa suposa un increment global del 17% de les places a tot el corredor. A Catalunya, Renfe també ha programat a partir d’aquest dimarts noves freqüències Avlo per a les parades de Lleida i Camp de Tarragona, passant d’un tren per dia i sentit a dos trens.

Ho ha explicat aquest dimarts el gerent d’alta velocitat de Renfe de Barcelona-Madrid, Ricardo Rivera, en declaracions als mitjans en el primer viatge que fa aquest model de tren.

Es tracta del tren d’alta velocitat amb "més capacitat dels que donen servei a tot l’Estat" i té 581 places, unes 140 més que el model anterior, els Avlo 112.

Per poder aconseguir aquesta capacitat, Renfe ha estrenat una nova distribució dels seients, de manera que s'ha passat de dos seients per costat, a dos i tres seients.

Renovacion de la flota?

Amb això, la companyia ha començat un procés de renovació de la seua flota d’alta velocitat, en la qual ja ha rebut de l’empresa Talgo les 10 primeres unitats del model S106, de les 30 encarregades.

"Anirem substituint els vehicles", ha explicat Rivera, que ha detallat que de les 10 unitats rebudes, ja n’hi ha quatre que estan en servei al corredor entre Catalunya i Madrid.

Públic ocasional

El model té 12 cotxes i dos caps motors i compta amb panells d’informació als combois, màquines de venda automàtica, wi-fi, espai per a cotxes per a nadons i seients i banys adaptats a la mobilitat reduïda.

Els S106 formen part d’un paquet d’inversions d’uns 5.000 milions d’euros que Renfe té en marxa per comprar material i per renovar els trens.

Segons Rivera, el nou model continua apel·lant a un públic jove, ocasional i turístic, per la qual cosa no és necessari incloure altres serveis com el bar del tren Ave.

Més velocitat

A més de la capacitat, el model és més eficient i "més modern", la qual cosa li permet incrementar la velocitat fins a 300 quilòmetres per hora.

Rivera ha explicat que el servei d’Avlo compta amb un 98% d’ocupació diària, i Renfe té el 52% de la quota de mercat de trens d’alta velocitat, per davant d’Iryo i Ouigo.