La climatització de col·legis i instituts avança de forma molt lenta i limitada

Molts col·legis i instituts de Lleida encaren l'etapa de més calor sense tenir algun espai climatitzat que funcioni com a refugi climàtic, encara que Educació ha instal·lat refrigeració en una vintena de centres. D'altres han finançat aire condicionat o ventiladors amb pressupost propi o amb l'aportació de les famílies d'alumnes.

Molts centres educatius de Lleida encaren l’època de més calor sense tenir climatització en algun espai que serveixi de refugi climàtic en el qual puguin anar passant els alumnes per torns, després que en els últims anys hi hagi hagut nombroses queixes de docents i famílies d’alumnes per les elevades temperatures que es registren a les aules durant les últimes setmanes del curs escolar.

Educació ha climatitzat aquest curs algun espai en una vintena d’escoles i instituts, mentre que altres han destinat pressupost propi a ventiladors o aire condicionat, i en altres casos els han finançat les associacions de famílies. Per exemple, a l’institut escola Torre Queralt, al barri del Secà, el departament ha climatitzat l’aula de psicomotricitat com a refugi climàtic i amb dos aparells més situats en punts estratègics es podrà refrigerar tota l’ala on hi ha els alumnes d’educació infantil. En canvi, a l’edifici de l’institut van invertir en ventiladors amb pressupost propi.A l’institut La Mitjana s’està instal·lant la maquinària per refrigerar vuit aules i en el col·legi del mateix nom, tots dos a Pardinyes, ja estan col·locades bombes de fred i calor a les aules d’infantil, i per a primària disposen de ventiladors pagats entre l’ajuntament i els pares. Al col·legi Magraners, Educació ha col·locat refrigeració en un espai comú i a la llar infantil La Faldeta, a la sala multiusos. A l’institut d’Alcarràs, la sala d’actes i l’antiga cafeteria s’han condicionat com a refugis climàtics, i al de Tremp, la biblioteca i l’aula de tecnologia.

L’escola Maria-Mercè Marçal de Tàrrega té climatització a les aules dels mòduls i creu que en funció de la calor en necessitarà a més zones, informa Laia Pedrós. A l’institut Josep Vallverdú de les Borges Educació els va informar que instal·laria refrigeració el pròxim curs i estudiarà si mentrestant posa ventiladors, amb l’ajuda de les famílies.D’altra banda, al Josep Lladonosa de Pardinyes fa anys van destinar fons propis a refrigerar la sala de professors i l’espai de secretaria i ara volen condicionar la sala d’actes. Al Gili i Gaya ja la van climatitzar amb el seu pressupost i al Torre Vicens tenen adequada la sala polivalent, una aula d’estudi, secretaria i despatxos i zones on el personal treballa fins al 31 de juliol. Al Manuel de Montsuar també van destinar fons propis per climatitzar la biblioteca, la sala polivalent, la de professors i alguns despatxos. Al col·legi Frederic Godàs de Cappont l’associació de pares va pagar la refrigeració del menjador i la sala d’informàtica i al Camps Elisis, el menjador. Altres escoles, com Joan Maragall o Magí Morera, no tenen espais refrigerats. Tampoc l’escola Albirka d’Arbeca, on utilitzen el sistema tradicional d’obrir finestres i abaixar persianes.