Denuncia més de 30 robatoris en dos anys

Un veí de la partida de Fontanet denuncia que ha patit més de 30 robatoris els dos últims anys al magatzem en el qual guarda diferent material i maquinària. De fet, assenyala que entre la setmana passada i aquesta ja li han entrat mitja dotzena de vegades. L’última, assegura, podria estar relacionada amb l’incendi que va patir la seua nau dimarts a la matinada. El foc va calcinar dos tractors i una altra màquina agrícola i va causar l’ensorrament parcial del sostre. El propietari no descarta que estigui relacionat amb els robatoris i explica que en dos anys li han robat gasoil o eines. Així mateix, admet que senten inseguretat. “Cada dia arribes amb por perquè no saps què et trobaràs”, va assegurar. Demà està prevista una reunió de la FAVLL amb la delegada del Govern per demanar més patrulles de Mossos.