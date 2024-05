Polèmica supressió de lectures obligatòries de català i castellà a Batxillerat i selectivitat

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les proves de català i castellà de selectivitat de juny del proper any no inclouran lectures obligatòries per adaptar-se als nous currículums per competències de Batxillerat, on han estat suprimides. Així ho han acordat el departament d’Educació i el Consell Interuniversitari de Catalunya. Per aquesta raó han enviat un document als centres on comuniquen aquest canvi i indiquen les lectures per a les assignatures optatives de literatura catalana i castellana, que sí que es mantenen. La selectivitat d’aquest any és l’última que avaluarà segons el model vigent. Aquesta mesura ha provocat el rebuig del col·lectius de professors, del sindicat USTEC i de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, entre altres entitats. La consellera d’Educació, Anna Simó, ha precisat avui que hi haurà un mínim de lectures a treballar en Batxillerat, i que els centres tindran autonomia” per escollir-les entre “llistes més àmplies”. “Les lectures obligatòries no desapareixen, passaran a ser escollides des dels centres”, ha manifestat.