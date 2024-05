Lleida guanya 14 places hospitalàries de salut mental infantil i juvenil

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El departament de Salut ha planificat l’increment de 14 places d’hospitalització de salut mental infantil i juvenil a Lleida, que se sumaran a les 12 que actualment hi ha a l’hospital Santa Maria. L’ampliació de la unitat comportarà una redistribució segons la tipologia i la complexitat dels pacients, de manera que Sant Joan de Déu Terres de Lleida atendrà els que requereixin una hospitalització postaguda i intermèdia (menys greus), mentre que el Santa Maria es quedarà amb les hospitalitzacions agudes (més greus) i de trastorn de la conducta alimentària. Així, Sant Joan de Déu disposarà de divuit llits i n’assumirà quatre del Santa Maria, que es quedarà amb vuit en aquesta unitat.

Salut defensa que “es potenciarà un sistema de gestió integrada que garanteixi la continuïtat assistencial i les necessitats actuals de la població”, explica que les dos entitats formen part del sistema sanitari públic (SISCAT) i afegeix que “continuaran treballant de forma coordinada en el marc dels diferents acords de col·laboració firmats entre les dos entitats, l’últim el novembre del 2023 en forma d’aliança estratègica”. El departament incideix que “Sant Joan de Déu és totalment públic”, de la mateixa forma que ho és GSS, l’empresa que gestiona l’hospital Santa Maria.

Per la seua part, els sindicats denuncien el que consideren que és una privatització i externalització del servei. CCOO afirma que cap unitat de referència psiquiàtrica infantil i juvenil de Catalunya està situada fora d’un hospital general, i la portaveu Helena Motos valora que “allunyar els pacients dels especialistes en Medicina Interna o Intensiva és una temeritat”. Enrique Díaz, psiquiatre i portaveu de Metges de Catalunya, subscriu la reivindicació i apunta que la dotzena de professionals que formen part de la unitat estan preocupats pel seu futur laboral al Santa Maria. “El problema de base és que hi ha una demanda molt alta de pacients infantils i juvenils, però ens van prometre que els canvis no serien efectius fins que no es reuneixin els companys dels dos hospitals i es fixi un protocol de drenatge, esperem que així sigui”, afegeix.