Polèmica supressió a batxillerat i selectivitat de lectures obligatòries

La selectivitat del 2025 no inclourà lectures obligatòries en les proves de català i castellà, per adaptar-se al nou currículum per competències de batxillerat, que ja les ha suprimit, segons van acordar Educació i el Consell Interuniversitari. Ja han enviat un document als centres on comuniquen aquest canvi i indiquen les lectures per a les assignatures optatives de literatura catalana i castellana, que sí que es mantenen. La selectivitat d’aquest any és l’última que avaluarà segons el model vigent. Aquesta decisió va provocar polèmica i va motivar que la consellera d’Educació, Anna Simó, precisés ahir que hi haurà un mínim de dos lectures a treballar a batxillerat i que els centres tindran autonomia” per escollir-les entre llistes més àmplies”.

“Les lectures obligatòries no desapareixen, passaran a ser escollides des dels centres”, va remarcar, i va dir que la selectivitat deixarà de tenir preguntes de memorització sobre lectures, però plantejarà preguntes sobre fragments d’aquestes obres. El secretari de Transformació Educativa, Ignasi García Plata, va indicar que volen que els alumnes tinguin una “actitud favorable” cap a la literatura i que relacionin gèneres i autors i no que llegeixin un llibre, o un resum, per respondre unes preguntes. Va incidir que la idea és no “forçar” a llegir Salvador Espriu, per exemple, sinó “motivar” perquè vulguin llegir-lo.

Els grups Col·lectiu Pere IV i Docents Cat i el sindicat USTEC-STEs van considerar que suprimir les lectures de referència a secundària i batxillerat posa en perill la transmissió de la literatura catalana i veuen “necessari” establir un corpus comú per assegurar “un mínim de coneixements” i així no generar “diferències i desigualtats entre centres”.

“Profunda preocupació” dels escriptors per aquesta mesura

L’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana va mostrar la seua “profunda preocupació” per la decisió d’eliminar les lectures obligatòries de català en les proves d’accés a la universitat, en aplicació del nou currículum de Batxillerat per competències. La junta directiva de l’entitat va defensar que “l’ensenyament de la nostra literatura i el foment de la lectura en català són pilars bàsics per garantir que hi continuï havent lectors, autors i crítica en català”. També va subratllar que la lectura és la “baula indispensable per garantir la transmissió de la literatura, l’accés a la cultura i la vertebració d’una societat crítica”.Així mateix, aquesta mesura està provocant nombroses reaccions a través de les xarxes socials, sobretot de docents i professionals vinculats amb l’educació, que hi mostren el seu total rebuig.