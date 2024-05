La Policia Nacional de Lleida ja renova el DNI sense necessitat de portar la foto

La Policia Nacional de Lleida ha incorporat aquesta setmana a les dependències de la comissaria provincial, situada al carrer Ensenyança, un nou servei anomenat DNI Exprés que permet al ciutadà renovar el document sense necessitat de portar una foto de carnet per emplenar el tràmit. Així ho va explicar ahir la inspectora Eva Freixa en el transcurs de la visita que va fer el subdelegat, José Crespín. Es tracta d’una nova prestació de la Unitat de Documentació de la Policia Nacional a Lleida, que dirigeix Eva María Díez.

D’aquesta forma, el mòdul d’expedició múltiple del DNI Exprés possibilita l’atenció simultània de dos ciutadans, mantenint la privacitat de cada un, i permet la renovació simple del DNI, és a dir, quan la renovació no implica canvis de dades com una modificació de domicili. En els casos de renovació simple, la màquina valida la informació que incorpora el document d’identitat i automàticament fa la foto del ciutadà per poder emetre la renovació del DNI. Es tracta, com va explicar en aquest sentit la inspectora Freixa, d’“un sistema d’autogestió de la renovació, que també requereix cita prèvia, que només pot utilitzar-se en els casos de les renovacions simples i que al ciutadà li estalvia l’obligatorietat de portar una fotografia en el moment de renovar el document. Aporta rapidesa, qualitat i seguretat”.A més, també ha incorporat un sistema per complementar la gestió de les cites prèvies a la sala d’espera, molt similar a l’utilitzat en centres mèdics. Admet la identificació hora abans i mitja hora després de la cita i el seu objectiu és gestionar de forma eficaç l’espera.

Des de l’any passat ja es pot pagar amb targeta bancària

El subdelegat, José Crespín, va assenyalar que “la voluntat del ministeri de l’Interior aquests últims anys ha estat modernitzar els processos de gestió documental per facilitar encara més els tràmits als ciutadans”. Així, va recordar que “l’any passat es va posar en marxa la possibilitat de pagament amb targeta bancària de les taxes de renovació del DNI i passaports i aquesta setmana incorporem nous sistemes de gestió de l’espera a la Unitat de Documentació i el DNI Exprés”.