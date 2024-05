Aplec amb aroma electoral

El dia gran de l’Aplec del Cargol va coincidir ahir amb la segona jornada de la campanya electoral de les eleccions europees del 9 de juny, i candidats i dirigents d’ERC, Junts i el PSC van aprofitar per defensar les seues postures des de Lleida. El número dos de les llistes d’Esquerra, el meteoròleg Tomàs Molina, va situar les polítiques verdes i la lluita contra el canvi climàtic com la seua gran prioritat. Va afirmar que Lleida pateix especialment les conseqüències de l’escalfament global i va advocar per impulsar polítiques per optimitzar la gestió dels recursos hídrics per tal de beneficiar l’agricultura i “garantir” la seua adaptació al canvi climàtic. Va subratllar que l’aigua representa un element clau per a l’economia lleidatana i va esmentar el camp i les activitats aquàtiques al Pirineu. Acompanyat pel president d’ERC, Oriol Junqueras, Molina va advertir de l’impacte que un eventual ascens de la ultradreta a Europa podria tenir en la lluita pel canvi climàtic. “L’extrema dreta ja ha dit que vol parar moltes accions per reduir les emissions” i frenar l’escalfament global, va dir, abans de remarcar que “no podem permetre’ns que a Lleida arribem als 40 o 45 graus a l’estiu”.

El candidat del PSC, Javi López, va defensar també la importància de l’agricultura per a Lleida i va subratllar que “un de cada tres euros del pressupost europeu va a la Política Agrària Comuna (PAC)”. En aquest sentit, va defensar que les polítiques verdes han de “compassar-se amb el camp” i no “contraposar-les” als interessos de la pagesia. Va reivindicar els bons resultats del seu partit en les eleccions catalanes i, després d’assegurar que el 9 de juny Europa es juga la seua “essència”, va alertar de l’“amenaça” que suposa la possible “entrada amb força” de la ultradreta a l’Eurocambra.Pel seu costat, el secretari general de Junts, Jordi Turull, va insistir a reclamar al Govern espanyol que s’impliqui “de forma directa” en les negociacions per aconseguir l’oficialitat del català a la UE, que veu “un camí sense retorn”. Va assegurar que les gestions perquè aquesta iniciativa es faci efectiva “estan molt avançades” i va reivindicar la capacitat negociadora de Junts en aquest assumpte.