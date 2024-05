Roba un mòbil a punta de navalla en ple carrer a Lleida

Un individu va robar aquest dissabte a la matinada un mòbil a punta navalla a Lleida. Els fets van tenir lloc cap a les tres de la matinada a la passarel·la del Liceu Escolar quan tres joves van ser abordats per un individu que els va treure una navalla amb què els va amenaçar per robar- los el mòbil. Les víctimes van alertar la Guàrdia Urbana, que va fer una recerca per la zona, però no va localitzar el presumpte autor. D’altra banda, la Policia Local va detenir una persona acusada de robar un mòbil a l’interior del recinte de l’Aplec del Caragol.