Vuit detinguts a l’Aplec del Caragol de Lleida i el seu entorn, dos per tocaments i sis per robatoris

La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir durant la nit i aquest diumenge a la matinada un total de vuit persones a l’Aplec del Caragol i als voltants, sis de les quals per robatoris i dos acusades d’agressió sexual per tocaments. La Policia Local va comptar amb la col·laboració dels vigilants de seguretat contractats pels organitzadors.

En un d’aquests casos d’agressió sexual, els fets van tenir lloc a les 4.00 hores quan un individu va fer tocaments a una jove en una de les carpes. La noia va alertar els seus companys del que havia passat i van avisar els vigilants de seguretat, que van retenir l’home i va acabar sent detingut.

L’altre arrestat per tocaments és un jove que hauria grapejat algú mentre li robava el mòbil. A més a més, hi va haver sis detinguts més com a presumptes autors de robatoris amb violència i intimidació i per furt. En la majoria de casos els objectes sostrets i recuperats eren telèfons mòbils.