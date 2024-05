Dos detinguts per robar en un cotxe a Lleida gràcies a l'avís d'un veí

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Agents de la Guàrdia Urbana de LLeida van detenir ahir dos homes de 26i 32 anys com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força a l'interior d'un vehicle. L'alarma la va donar un veí cap a les 9.00, quan va trucar al 092 per alertar que havia vist dos homes al carrer Aribau, que regiraven un maletí i un necesser mentre corrien, cosa que li va fer sospitar que acabaven de cometre un furt.

Quan els agents van arribar a la zona, van trobar els objectes descrits pel veí així com un un vehicle amb la finestra trencada. De seguida, es va avisar el propietari del vehicle que va trobar a faltar els objectes descrits, així com una tauleta. Fent recerca per la zona els agents van localitzar un dels individus que coincidia plenament amb la descripció i poc després a l’altre, al fer el propietari un rastreig digital de la tauleta. Davant dels fets descrits, els agents van detenir a H.A. de 26 anys i a K.Z. de 32 anys, com presumptes autors d’un delicte de robatori amb força en interior de vehicle.