Roben 76 rodes de dinou cotxes d'alta gamma en un concessionari de Lleida: hi ha sis lladres i dos detinguts

detail.info.publicated Albert Guerrero Periodista Lluís Serrano detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un grup format per sis lladres va sostreure la matinada de dissabte passat 76 rodes –amb llantes incloses– de 19 cotxes d’un concessionari de vehicles de gamma alta situat a l’N-II al terme de Lleida. Van deixar els cotxes recolzats en maons. Dos sospitosos van ser interceptats per una patrulla de l’Àrea Regional de Trànsit de Ponent dels Mossos d’Esquadra a la carretera Ll-12 quan encara es desconeixia que s’havia produït el robatori.

Un dels arrestats, que conduïa el cotxe, és un adolescent de 17 anys. Al vehicle només hi havia quatre rodes. La investigació continua oberta per detenir els altres quatre lladres –ja estan identificats– i localitzar les 72 rodes que falten.

Els fets es van produir cap a les 7.30 hores de dissabte quan una dotació de Trànsit va detectar dos cotxes –un amb quatre ocupants i l’altre amb dos– que anaven junts i que van aixecar les seues sospites. Els van donar l’alto i van veure que un dels conductors no portava posat el cinturó de seguretat i que era un menor d’edat.

A més, van comprovar que al maleter i als seients posteriors portaven quatre rodes de vehicles gamma alta i estris per desmuntar-les. L’adolescent va ser arrestat per un delicte viari. Així mateix, van obrir una investigació per determinar la procedència de les rodes.

Poc després, es va rebre la denúncia pel robatori en un concessionari. Durant la matinada, els lladres van desmuntar les rodes de 18 vehicles nous. El segon ocupant del vehicle on anava el menor va ser citat a comissaria, on va ser detingut. La investigació continua oberta per localitzar els altres individus.

Xarxa criminal especialitzada

Es tracta de persones originàries de Romania i que resideixen a Barcelona, segons ha pogut saber aquest diari. Els Mossos creuen que pertanyen tots ells a una xarxa criminal dedicada a cometre robatoris. Des del concessionari van assegurar ahir que els lladres van forçar un dels accessos i van esquivar els elements de seguretat. La Policia Científica també va fer una inspecció ocular i s’estan analitzant els enregistraments de les càmeres de seguretat.