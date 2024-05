Treballs d'investigació d'alumnes d'Educació de Lleida

Estudiants de segon d’Educació Primària dual van exposar aquest dilluns a la tarda a la facultat d’Educació de la Universitat de Lleida els seus treballs d’investigació en els quals aprofiten la riquesa de la història local com a prisma per a l’ensenyament i el desenvolupament comunitari, cosa que reforça els llaços entre l’educació i el patrimoni cultural.

Els objectius de l’exposició, titulada Lleida ciutat educadora: reflexionem el futur, són la valoració del patrimoni, l’anàlisi interdisciplinària, l’aplicació didàctica i la reflexió sobre la pràctica educativa. La mostra consta de sis instal·lacions, centrades en els estereotips i el classisme; la perspectiva de gènere i la salut al llarg de la història; la participació ciutadana crítica; l’ennobliment a causa del turisme; la identitat lleidatana; i la història de les campanes.

D’altra banda, les universitats privades catalanes demanaran la prova d’aptitud personal (PAP) per als graus d’Educació abans d’iniciar el segon curs i, si els alumnes no la superen, no podran cursar-lo. Les set universitats públiques, com la UdL, i la UOC mantenen les PAP com a requisit d’accés a primer.