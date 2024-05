Agredeix sexualment una dona quan entrava al seu portal a Ferran

Els Mossos d’Esquadra investiguen una agressió sexual que s’hauria produït a última hora de dilluns quan una dona va ser assaltada per un home quan entrava al seu portal de la rambla Ferran. La policia catalana va obrir la investigació després que una dona denunciés que va patir tocaments per part d’un home, segons va avançar El Caso i va confirmar SEGRE.

La suposada agressió sexual es va produir cap a les 23.40 hores. La dona es va escapar de l’agressor i va trucar al telèfon d’emergències 112, que va enviar al lloc dos patrulles dels Mossos d’Esquadra. La víctima va explicar als agents que no coneixia l’agressor, que va ser un atac per sorpresa i que no li va dir res. La Unitat d’Investigació de la comissaria de Lleida va obrir una investigació per aclarir els fets i localitzar i detenir l’autor.

Val a destacar que diumenge passat a la matinada, la Guàrdia Urbana va detenir dos homes per tocaments a noies durant l’Aplec del Caragol (vegeu SEGRE de dilluns). Un dels individus va ser retingut pels vigilants de seguretat després que una jove expliqués que li havia fet tocaments quan es trobava en un envelat. Una altra jove va denunciar que un jove que li havia robat el mòbil també li havia fet tocaments per tot el cos. En aquest cas, el presumpte autor va ser arrestat per furt i per un delicte d’agressió sexual.La Policia catalana va tenir coneixement de 72 delictes contra la llibertat sexual produïts entre gener i març d’aquest any a Lleida. Segons el balanç de criminalitat del ministeri de l’Interior, en el primer trimestre es van denunciar 16 violacions a les comarques lleidatanes, dos menys que l’any passat.