Investigadors d'Agrotecnio i IRBLleida creen aliments per reduir l'obesitat

Investigadors de l'Institut de Recerca Biomèdica IRBLleida i d'Agrotecnio treballen conjuntament per dissenyar aliments capaços de reduir l'obesitat i un llevat que permet acumular gran quantitat de ferro per tractar l'anèmia, així com un sistema per evitar intoxicacions alimentàries causades per una microtoxina en el suc de poma.

L’Institut de Recerca Biomèdica IRBLleida i Agrotecnio estan dissenyant ingredients per a aliments amb potencial antiobesitat. Es tracta d’un dels tres projectes conjunts d’aquests dos centres, emmarcats en la primera convocatòria Agrohealth que vincula agroalimentació i salut. Olga Martín, investigadora principal del projecte juntament amb Gemma Bellí, va afirmar que “pretenem crear estructures alimentàries que serveixin com a substituts de greixos, amb olis d’olives o polisaturats, que són molt més saludables i poden ser-hi en molta menys quantitat que els greixos animals. Podria servir per a hamburgueses veganes”. Va afegir que “amb aquestes estructures volem vehiculitzar compostos amb activitat contra l’obesitat, com la molècula betacarotè. Si els vehiculitzem a través d’estructures diferents podem fer que la nostra flora intestinal provoqui la formació de substàncies que tinguin capacitat per reduir obesitat”, va detallar.

Una altra de les línies que estudien és “utilitzar prebiòtics, fibres dietètiques i altres compostos obtinguts a partir de subproductes de la indústria alimentària” i una tercera se centra a “alimentar directament amb microorganismes que tenen la capacitat de produir aquests compostos en el nostre intestí perquè pugui reduir l’obesitat”. Actualment investiguen in vitro i amb rosegadors.Bellí va apuntar que “una vegada s’hagin formulat aquests nous components actius, volem estudiar com influeixen en la salut intestinal, analitzant tota la microbiota, sobretot les poblacions que sabem que tenen un potencial com a probiòtics i que digereixen abans aliments, i també s’analitzen els àcids grassos de cadena curta com molècules beneficioses per a la salut intestinal”.Un altre dels projectes col·laboratius l’impulsen Ángeles de la Torre i Gabriel de la Fuente, i el seu objectiu és “pal·liar l’anèmia ferropènica en els porcs, per fer el salt als humans, ja que afecta el 10 per cent de les dones”. “Hem dissenyat un llevat, un microorganisme probiòtic, innocu i amb efectes beneficiosos, amb una modificació que permet l’acumulació de grans quantitats de ferro de manera segura, atrapat en unes estructures proteiques que formen caixes. Queda segrestat i es va alliberant a mesura que es necessita, d’una manera més eficient i biològicament segura”, va explicar De la Torre. Va remarcar que aquesta iniciativa provocaria “beneficis agropecuaris perquè el porc és particularment anèmic i punxar-los els causa problemes en el benestar i la viabilitat”. “Si la nostra soca funciona, podria solucionar el problema porcí i permetria continuar cap als humans, ja que els tractaments actuals d’anèmia per a dones són molt agressius i gairebé sempre s’abandonen i amb aquest producte aconseguiríem més eficiència i benestar.”

Lluita contra una microtoxina en el suc de poma

El tercer dels projectes conjunts de l’IRBLleida i Agrotecnio finançats en la primera convocatòria d’Agrohealth se centra a evitar possibles intoxicacions alimentàries per la presència de microtoxina denominada patulina en els sucs de poma utilitzant una soca d’un llevat que és capaç d’anul·lar-la. Els investigadors principals són José Serrano i Immaculada Viñas. “Existeix un fong que és capaç d’infectar les pomes fàcilment, que produeix la microtoxina patulina, amb una capacitat de producció increïblement elevada i això fa que hi pugui haver pèrdues en l’elaboració de productes a base de poma ja que amb una de contaminada per cada dos-centes s’ha de destruir el producte”, va explicar Serrano. Va detallar que “l’estratègia del projecte és provar d’aïllar aquest enzim amb una aplicació tecnològica en la indústria alimentària per poder eliminar la patulina. Podem sotmetre-la a biodegradació, però no se sap si els subproductes de la biodegradació també són innocus perquè fins i tot podrien resultar encara més tòxics que al patulina”. Per això, la idea és “provar d’avaluar si els subproductes de la degradació de la patulina també són innocus, per poder aplicar-ho a la indústria alimentària. Som a la part de l’escalat per poder obtenir una gran quantitat de sobre i poder aplicar-la en les pomes”. Tant a aquest com als altres dos projectes els queda encara a l’entorn d’un any d’investigacions.