Prova pilot a Ponent per detectar infraccions de conductors amb drons

Els Mossos d’Esquadra han iniciat aquest mes a Ponent una prova pilot per detectar infraccions de trànsit amb drons. El primer test va tenir lloc a les carreteres C-14 entre Ponts i la Seu, la C-1412a de Ponts a Calaf i la C-1412b, de Ponts a la Baronia de Rialb, i es va multar diversos conductors. La policia vol valorar la implantació d’aquesta tecnologia per provar de millorar la seguretat viària, va explicar el cap de l’Àrea Regional de Trànsit dels Mossos a Ponent, l’inspector Damià Larriba, ja que encara hi ha “molts sinistres”. De mitjana, hi ha 2.700 accidents a l’any, dels quals 1.000 involucren fauna. La policia també destaca l’increment de denúncies per distraccions i aquest any ja ha posat més de 1.000 multes a conductors per circular utilitzant el mòbil. Larriba va fer aquestes declaracions durant la commemoració del 25è aniversari del desplegament de l’especialitat de Trànsit de la policia catalana a les comarques del pla que va tenir lloc a la rambla Ferran i la Diputació. Larriba també va explicar que continuen investigant l’accident del 4 de maig a l’N-II en el qual va morir una veïna d’Alcarràs de 39 anys i pel qual han imputat per homicidi i lesions el conductor de l’altre vehicle, com va avançar SEGRE ahir. “Pot acabar sent imputat de més delictes viaris pel consum alcohol, drogues i velocitat excessiva”, va afirmar.

Posteriorment, va tenir lloc una taula redona amb els tres caps que ha tingut l’Àrea, Jordi Batista i Josep Garcia, a més de l’actual. Finalment, el cap de la regió, el comissari Josep Maria Estela, va afirmar que “els mossos de Trànsit salven vides i continuarem treballant amb l’objectiu de zero víctimes a la carretera”.