Creix la incidència de les ITS a Catalunya i experts alerten de la reducció de l'ús del preservatiu

La incidència de malalties de transmissió sexual com la clamídia, la gonorrea o la sífilis ha augmentat durant els últims anys, segons ha explicat el director general d'Addiccions, VIH, ITS i Hepatitis Víriques del departament de Salut, Joan Colom, en el marc de la 15a Jornada d'actualització en ITS que ha acollit la Unitat Docent de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida (UdL). Colom atribueix aquest creixement a la detecció de persones asimptomàtiques mitjançant els cribratges. Així mateix, Colom ha apuntat un canvi en les conductes sexuals com la reducció de l'ús del preservatiu o el fenomen del 'chemsex'. D'altra banda, els experts constaten una estabilització i disminució "important" del VIH en els últims 10 anys.