Escolars contra els excrements de gos

Els alumnes de primer d’ESO de l’escola El Carme de la Bordeta, farts de veure les voreres de l’entorn del centre plenes d’excrements de gos, han ideat una campanya per mantenir neta la via pública. D’una banda, han elaborat cartells per conscienciar els veïns del barri de la necessitat de recollir els excrements de les seues mascotes, amb els quals ahir al matí van empaperar el barri. I per una altra, han dissenyat parcs per a gossos, per a la qual cosa també proposen possibles ubicacions, així com papereres especials per dipositar les defecacions.

La tutora d’ESO i coordinadora del projecte, Nàdia Ortiz, va explicar que a partir de la inquietud de l’alumnat per aquesta qüestió “hem creat una situació d’aprenentatge, com marca el nou currículum Lomloe” i van dedicar un trimestre a pensar i executar accions per intentar millorar-la. El centre destaca que el projecte, denominat Creant espais, contribueix a la millora de l’espai públic i al benestar dels animals i també s’alinea amb diversos ítems dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Els escolars el van desenvolupar per fases. Primer van utilitzar mapes per identificar zones idònies per acollir els parcs per a gossos i dissenyant els elements necessaris per al benestar dels animals, com un balancí, una rampa, tubs perquè passin per dins i una pilota subjecta a un pal, per exemple. Després van elaborar normatives de convivència que han de complir els usuaris del parc, com per exemple que els gossos portin collar (i morrió si són de raça considerada perillosa), recollir els excrements o no donar menjar a animals d’altres propietaris. També van crear un decàleg de cures de les mascotes i dels desitjos dels gossos, com que els treguin a passejar, els donin afecte, els alimentin bé i no els maltractin. A més, van dissenyar prototips de papereres aplicant coneixements de ciències, tecnologia i art i van dissenyar els cartells per sensibilitzar els veïns de la Bordeta. Finalment, han remès una carta a l’alcalde explicant el seu projecte.