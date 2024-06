Un pacient d'Urgències de Salut Mental, al passadís

Un pacient d’Urgències de Salut Mental de l’hospital Santa Maria que va patir un brot psicòtic va haver de ser atès divendres als passadissos de l’àrea i tapat amb mampares per falta d’espai. “És inhumà que una persona que ha patit un brot d’aquestes característiques sigui atesa en aquestes condicions”, va denunciar un dels familiars del pacient, que va afegir que en un primer moment no volien ingressar-lo “al·legant que el seu brot no era tan greu, quan era evident que no era així i perquè no tenien prou espai”. La família no descarta prendre mesures legals per denunciar aquesta situació “perquè ningú no hagi de viure una situació com aquesta, perquè estar envoltat de mampares en un passadís no ajuda per a res en el teu problema de salut mental”. Actualment l’hospital està duent a terme obres per ampliar les dependències d’Urgències d’aquesta especialitat.