Revoquen una condemna per demanar una fotografia en biquini a una menor

L’Audiència de Lleida ha revocat la condemna a un home al qual el jutjat Penal 1 va imposar un any i tres mesos de presó per contactar amb una nena de 12 anys a través d’Instagram i demanar-li una foto en biquini.El tribunal considera que això no s’emmarca dins de l’article 183 del Codi Penal pel qual se l’acusava i es basa la condemna, al considerar que no existeix un engany per part de l’acusat cap a la menor i que no va demanar fotografies de caràcter sexual i que ni tan sols va rebre les fotografies que li va demanar en biquini o en top. Segons la sentència, els fets es remunten al juliol del 2019, quan l’acusat va contactar amb la menor a través d’Instagram. En una de les seues converses, va mostrar el seu interès per saber què portava la nena i, al contestar-li que portava un top, li va demanar una foto. També en una altra conversa li va demanar una foto en biquini. L’acusat li va enviar una imatge d’un home en calçotets en què “s’endevinava un penis en erecció” i d’una altra en banyador, però la nena només n’hi va enviar una en la qual apareixien les extremitats inferiors d’algú vestit amb una dessuadora o en pijama. Segons l’Audiència, aquestes fotografies no mereixen la catalogació de material pornogràfic i assenyala que per castigar aquest delicte s’ha de consumar. És a dir, afegeix, “que el responsable hagi dut ja a terme l’acció dirigida a satisfer el seu ànim libidinós per la via de sol·licitar material pornogràfic, ja siguin del menor o d’un tercer”. En aquest cas, el tribunal considera que l’acusat no va demanar fotografies de caràcter sexual, “ni tan sols ho va insinuar”, a la menor (ella mateixa va negar en el judici que les hi demanés) i que no va rebre les que li va demanar en biquini i amb un top, per la qual cosa revoca la sentència al considerar que aquesta conducta no s’emmarca dins del delicte d’engany o sèxting, ni tan sols en grau de temptativa. D’aquesta manera, l’absol del delicte d’abús sexual. A banda de la pena de presó, l’home havia estat condemnat a una ordre d’allunyament de 4 anys i 3 mesos.