En marxa l’alberg d’estiu a la Fira de Lleida per a persones que volen treballar a la fruita

L’ajuntament de Lleida obrirà aquesta tarda l’alberg d’estiu al pavelló 3 de la Fira per a persones que han vingut a treballar per a la campanya de la fruita. Un dispositiu amb capacitat per a 100 persones que estarà actiu fins el 31 d’agost i que preveu acollir un total de 850 usuaris, mentre que per a aquesta primera nit estima que hi pernoctaran al voltant d’una quarantena.

El tinent d’alcalde d’Acció i Innovació Social, Carlos Enjuanes, ha remarcat aquest migdia que aquest dispositiu "és per a persones transeünts que no treballen, ja sigui perquè no tenen la documentació necessària per a això o perquè estan buscant feina". Obrirà tots els dies des de les 18.00 hores fins les 8.00 i oferirà allotjament, bugaderia, sopar i esmorzar, dutxa i atenció sociolaboral i el gestionarà l’entitat Sant Joan de Déu Terres de Lleida en col·laboració amb els serveis socials de l’ajuntament i de la Generalitat. Enjuanes ha assenyalat que podrien mobilitzar una vintena de places a l’alberg que gestiona la Fundació Jericó si la capacitat del pavelló 3 es completa. D’altra banda, ha apuntat que les dones, els majors de seixanta anys, els menors de vint i aquelles persones amb problemes de salut s’allotjaran en pisos de l’ajuntament.

A més de l’alberg d’estiu per al pavelló 3, l’ajuntament també disposa de 99 places a 16 pisos socials per a les persones que sí que tenen contracte i estan treballant a la campanya de la fruita. El tinent d’alcalde ha dit que aquests tenen un cost de cinc euros diaris i una fiança de cent, i ha dit que "hi havia uns perfils que els podien ocupar, però no hem rebut cap sol·licitud formal per utilitzar-los des de principis de maig".

Enjuanes ha acabat remarcant una vegada més que el pavelló 3 "és un dispositiu d’acollida i venen persones que no tenen allotjament on dormir" i que una vegada hagin passat els set dies que poden pernoctar allà "se’ls fa un seguiment en funció de la seua vulnerabilitat". No obstant, ha reconegut que aquest termini màxim "es pot ampliar si serveis socials ho veu necessari".

De cara a futures campanyes, el tinent d’alcalde ha dit que preveuen habilitar un centre d’acolliment per a temporers, la licitació dels quals es farà ben aviat, així com reconvertir immobles en desús de l’Horta en allotjaments per a treballadors agrícoles. Quant al dispositiu del pavelló 3, Enjuanes ha afegit que "treballarem per a la seua millora o possible trasllat".