Teresa Ribera demana “votar amb l'esquerra” per aturar la ultradreta

La candidata del PSOE per a les eleccions europees de diumenge vinent i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, va demanar ahir a Lleida “votar amb l’esquerra” per evitar “l’Europa del campi qui pugui” i la victòria de la ultradreta. Ho va fer durant la Festa de la Rosa que el PSC va celebrar al Parc de l’Aigua de Lleida, en el qual va fer una defensa de “l’Europa de la justícia social, l’honestedat i el respecte als drets humans i les llibertats”, davant de la que plantegen des de la dreta i la ultradreta, que “desitgen trencar Europa des de dins”, va dir.

“Volem ser esquerrans i entre tots els esquerrans farem un dic de contenció a l’extrema dreta, perquè res de bo pot sortir d’un escenari d’odi”, va advertir la candidata socialista, que va qualificar aquestes eleccions europees com les més importants de la història per la disjuntiva que presenten. “Més llibertat o més murs, respostes unides al món o divisió, inversions davant de retallades, això ens juguem diumenge vinent”, va dir Ribera. Per tot plegat, la socialista va demanar concentrar el vot progressista en el PSOE per frenar les dretes. “Votant amb l’esquerra i amb la convicció de reforçar el somni europeu, el 9J concentrarem el vot d’esquerres i guanyarem amb contundència, com ja vam fer el 23J i el 12M”, va concloure la ministra Ribera, en al·lusió a la victòria socialista a les generals del 2023 i les catalanes del maig.Per la seua part, el president del PSC i candidat a presidir la Generalitat després de liderar la força més votada al maig, Salvador Illa, va apostar per “més Europa” davant dels que opten per “anar a la seua i que cada un es busqui la vida”. Va recordar que “amb més Europa vam poder sortir de la pandèmia i frenar l’agressió imperialista de Putin” a Ucraïna. El socialista va tornar a referir-se a Lleida com a Lérida, com ja va fer a la campanya electoral catalana, a l’assegurar que sense la Unió Europea “no podrem resoldre els problemes dels ciutadans de Lérida [sic], Catalunya i Espanya”. Va acabar la seua intervenció com Ribera, demanant a la població “votar amb l’esquerra que ha portat el progrés a Espanya i la concòrdia a Catalunya”. Amb referència a les negociacions per formar govern a Catalunya, Illa va demanar “humilitat” i “paciència”, encara que va remarcar que “Catalunya no pot esperar gaire més”. Va reclamar respectar els resultats electorals, remarcant que “ningú té dret preferent”.També hi van intervenir el candidat del PSC a les europees, Javi López, i el de Lleida, Kleber Esteve. El primer va acusar la dreta europea d’“haver dimitit de la seua funció històrica” i ser la crossa de la ultradreta, mentre que Esteve va advertir que el 9J “ens juguem l’Europa que hem construït els últims setanta anys”.

