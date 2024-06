Es dutxa completament despullada al parc de la canalització del riu Segre a Lleida

El parc de la canalització del riu Segre al seu pas per la ciutat de Lleida va acollir ahir una escena, com a mínim, curiosa i inèdita. I és que una persona, totalment nua, s’estava fent una dutxa amb l’ajuda d’una altra, que li tirava aigua per aclarir-se el sabó, com mostren les imatges.

Dutxa de carrer inèdita enmig del parc de la canalització - JORDI ECHEVARRIA

Aquest comportament està prohibit per la normativa municipal. L’article número 30 del capítol II de l’ordenança municipal de Civisme, que regula les prohibicions als parcs, jardins i fonts, indica que està “expressament prohibit banyar-se, rentar-se o pescar en les fonts, en els espais aquàtics, no autoritzats expressament, així com rentar objectes i vehicles i llançar a l’interior d’aquests espais aquàtics qualsevol matèria líquida o sòlida”.