La Mariola, al 'Compra i descobreix Catalunya'

Lleida participa en la campanya Compra i descobreix Catalunya, amb un centenar d’establiments del Centre Històric, Magraners, la Bordeta, els carrers Democràcia, Remolins i Sant Antoni i, com a novetat, la Mariola. Es prolonga tot el mes i se celebra de manera simultània en 28 municipis catalans. Els clients ompliran paperetes per participar en un sorteig, previst per al 5 de juliol, per optar a premis cedits pels municipis organitzadors, que consisteixen en visites guiades, àpats, degustacions, nits d’hotel o visites a fires. Les activitats proposades com a premi de Lleida seran per al 28 de setembre, coincidint amb les Festes de Tardor i la Fira de Sant Miquel, i inclouen visites al Museu Morera, la Seu Vella, el Castell dels Templers, l’Eix Comercial i un lot de productes de proximitat que entregarà la Diputació. L’edil de Promoció de la Ciutat, Pilar Bosch, va afirmar que aquesta iniciativa permet promoure la capital i el comerç local. La campanya es va presentar a la pastisseria Terés i la seua propietària, Marta Llinàs, va remarcar que aquesta campanya dona a conèixer l’oferta comercial a guanyadors d’altres poblacions participants.