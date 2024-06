Més vigilància en vies ràpides per evitar robatoris en àrees de servei

Els Mossos d’Esquadra incrementaran la vigilància amb drons, helicòpters i controls a les autopistes i les carreteres ràpides per combatre els furts i robatoris en àrees de servei i gasolineres durant l’estiu, quan hi ha més desplaçaments.

Ho van explicar ahir responsables del cos, que van indicar que des de l’alliberament dels peatges hi ha hagut un increment d’aquesta tipologia delictiva d’entre un 15% i un 17%. L’any passat es van comptabilitzar prop de 3.900 casos i en els primers mesos del 2024, al voltant de 1.000. A més, entre l’exercici anterior i els primers tres mesos d’aquest any la policia ha arrestat 221 multireincidents especialitzats en aquests delictes.L’activitat delinqüencial que té lloc a les autopistes i autovies està protagonitzada per dos col·lectius molt ben diferenciats i que solen actuar en grup. D’una banda es troben els delictes de furt i robatori en vehicles en els quals els lladres recorren a enganys per rodes punxades, falsos policies o estratègies de distracció, i que representen un setanta per cent dels fets que s’investiguen. Se’ls coneix com els pisters. D’altra banda, hi ha l’activitat dels teloners, grups criminals dedicats al robatori de mercaderies de camions, i que segons els Mossos representen el 20% del global. És el cas de les quatre persones que van ser arrestades a finals de maig després d’esquerdar les lones de cinc camions per robar en una àrea de servei de l’AP-2 a les Garrigues. Els lladres van fugir al ser descoberts però van ser interceptats a Albatàrrec. La resta, al voltant d’un 10%, correspon a petits robatoris a l’interior de cotxes o caravanes i a sostraccions de gasolina. Els Mossos advertiran a través dels plafons informatius.