Nou carril bici a Prat de la Riba fins a Baró de Maials

La junta de govern local té previst aprovar avui el projecte de la tercera fase de la reforma de l’avinguda Prat de la Riba, que consisteix en l’adequació de carril bici en el tram d’entre Príncep de Viana i Baró de Maials. Aquestes obres s’emmarquen en el pla de recuperació, transformació i resiliència, estan finançades amb fons europeus i tenen com a objectiu impulsar una mobilitat més sostenible.

La primera fase de les obres per convertir Prat de la Riba en un vial amb més espai per a vianants i carril bici va començar el mes de novembre del 2022 i es va centrar en el tram entre els encreuaments amb Alcalde Porqueres i Príncep de Viana. Després, l’octubre de l’any passat va començar la segona fase, que afecta el tram entre l’avinguda Alcalde Porqueres i la plaça Ricard Viñes.El projecte total de les obres té un pressupost d’1.435.867,84 euros i forma part del pla per implementar la Zona de Baixes Emissions (ZBE). A més d’ampliar la vorera i implantar carril bici, comporta la plantació de 137 nous arbres i la instal·lació de 34 bancs, 11 cadires, 57 nous punts de llum, 68 estacionaments per a bicicletes, set nous passos elevats i cinc nous passos de vianants.D’altra banda, la junta de govern també preveu l’aprovació inicial de les obres per a la pacificació del carrer Hostal de la Bordeta, també amb fons Next Generation. L’actuació, que preveu una “transformació en plataforma única i ampliació de voreres”, ha causat rebuig veïnal des que l’anterior govern municipal la va proposar i va sotmetre un procés participatiu el 2022. Els partidaris de la remodelació van guanyar per 46 vots davant dels 33 que hi van votar no, encara que la presidenta de l’associació de veïns del barri, Mari Carmen Guerrero, lamenta que alguns comerciants contraris que no resideixen al barri no van poder votar. “L’alcalde hauria de reunir-se amb veïns i comerciants afectats perquè el carrer Hostal no és com l’Eix Comercial, aquí els negocis hauran de tancar si no hi ha lloc per aparcar”, va afirmar.