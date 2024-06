Sistema amb IA per resoldre dubtes de turisme i comerç

L’ajuntament va treure ahir a concurs públic el contracte per desenvolupar un servei de xat interactiu mitjançant Intel·ligència Artificial (IA) per respondre les preguntes dels ciutadans i els turistes relacionades amb l’oferta turística i comercial de la ciutat.

Una aplicació amb un cost que està valorat en 18.113,70 euros, IVA inclòs; a la qual es podrà accedir mitjançant llocs web, WhatsApp, aplicacions corporatives i mòbils i plataformes de terceres persones o empreses, i que oferirà respostes en català, castellà, anglès i francès com a mínim. Així consta al plec de prescripcions tècniques del contracte, que detalla que aquest xat interactiu, també conegut com a chatbot, haurà de ser actiu les 24 hores els 365 dies de l’any i la seua base de dades serà la del web de Turisme de Lleida i l’ajuntament s’encarregarà de mantenir-la i actualitzar-la. També assenyala que aquest chatbot amb IA haurà “de simular i processar la conversa humana” i reconèixer les necessitats de l’usuari a partir de l’anàlisi del seu llenguatge per “generar respostes de text amb llenguatge natural i fluid”. A més a més, haurà d’estar vinculat a les xarxes socials per difondre la interacció entre els usuaris i la IA haurà “d’aprendre” a millorar les seues interaccions a mesura que vagi donant respostes per oferir “experiències personalitzades i eficients en diferents contextos”. D’altra banda, l’empresa que guanyi aquesta licitació haurà de garantir que aquest chatbot sigui accessible a través de qualsevol dispositiu per donar resposta “en qualsevol context o situació”. La posada en marxa d’aquest programa està finançada amb els fons europeus Next Generation i es podran presentar ofertes fins al 12 de juny. La previsió del consistori és adjudicar el contracte a finals de mes perquè en quatre mesos estigui llest el chatbot, de manera que podria estar actiu aquesta mateixa tardor. Val a recordar que l’ajuntament també preveu fer ús de les noves tecnologies per millorar altres àrees, com per exemple la seguretat.